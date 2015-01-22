Активістів Євромайдану Нігояна, Жизневського та Сеника вбили мисливськими набоями - Генпрокуратура

Активісти Майдану Сергій Нігоян, Олександр Жизневський та Роман Сеник були вбиті з гладкоствольної зброї, спорядженої мисливськими набоями.

Про це генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив сьогодні у прямому ефірі однієї з радіостанцій.

“Ми встановили, що вони були вбиті з гладкоствольної зброї, але є задокументовані факти, що працівники правоохоронних органів вставляли в неї (зброю) мисливські набої, з яких були вбиті ці наші герої”, - сказав Ярема.

Читайте такожАктивістів на Грушевського застрелили з 2-3 метрів – МВС

Він також повідомив, що слідству вдалося досягнути відповідних успіхів щодо розкриття вбивства п’яти активістів в Маріїнському парку під час акцій протесту в Києві.

Як повідомляв УНІАН, рік тому 22 січня на вулиці Грушевського загинули перші активісти Революції Гідності - Михайло Жизневський, Сергій Нігоян та Роман Сеник. Вони загинули від вогнепальний поранень. 21 січня був викрадений Юрій Вербицький. Його тіло було виявлено у лісі біля Києва зі слідами тортур.

На сьогодні за вбивства, поранення чи інші насильницькі дії проти учасників масових акцій протесту на Майдані Незалежності взимку 2013-2014 років до кримінальної відповідальності не притягнуто жодного посадовця, правоохоронця чи бійця силового спецпідрозділу.