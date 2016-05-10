Мати Савченко розповіла екс-нардепу, як Надія стрибнула з Московського мосту на день народження

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нарешті обхідними шляхами разом з Марією Іванівною та народним депутатом Валерієм Дубілем добралися до Ростова", - повідомив Павловський, опублікувавши фото з ростовського аеропорту разом з українським консулом в Ростові Олександром Ковтуном.

Він висловив сподівання, що завтра мати Надії Савченко зможе привітати дочку з днем народження.

"Довгим шляхом Марія Іванівна розповідала, як Надя гартувала і перевіряла себе. Наприклад, на свій 22-й день народження Надя стрибнула з Московського мосту", - зазначив Павловський.

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Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

Савченко має бути видана Україні в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб від 1983 року. Федеральна служба виконання покарань Росії зазначає, що для цього потрібна, зокрема, заява Савченко про бажання відбувати покарання в Україні.

11 травня їй виповниться 35 років.

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