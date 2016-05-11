У Харкові на базі поліцейської роти "Східний корпус" пролунав вибух.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області, вибух стався сьогодні, 11 травня, о 3.55.

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За відомостями поліції, вибух пролунав поруч із адміністративною будівлею. На місці події працюють експерти.

У коментарі УНІАН екс-командир роти "Східний корпус", голова харківського ЦК "Азов" Олег Ширяєв підтвердив факт вибуху на території бази.

"Перекинули через паркан вибуховий пристрій. У тій частині бази – там паркан, колючий дріт – стоїть техніка. Вибухнув пристрій, ніхто не постраждав, постраждала техніка автомобільна, машини", - сказав він.

За словами Ширяєва, орієнтовно, вибуховий пристрій був потужністю близько 200 гр тротилу.