У Харкові на базі поліцейської роти "Східний корпус" пролунав вибух
На місці, де пролунав вибух, працюють експерти.
У Харкові на базі поліцейської роти "Східний корпус" пролунав вибух.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області, вибух стався сьогодні, 11 травня, о 3.55.
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За відомостями поліції, вибух пролунав поруч із адміністративною будівлею. На місці події працюють експерти.
У коментарі УНІАН екс-командир роти "Східний корпус", голова харківського ЦК "Азов" Олег Ширяєв підтвердив факт вибуху на території бази.
"Перекинули через паркан вибуховий пристрій. У тій частині бази – там паркан, колючий дріт – стоїть техніка. Вибухнув пристрій, ніхто не постраждав, постраждала техніка автомобільна, машини", - сказав він.
За словами Ширяєва, орієнтовно, вибуховий пристрій був потужністю близько 200 гр тротилу.