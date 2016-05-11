Хакери зламали сайт Львівської ОДА, розмістивши на ньому привітання для "ДНР"

Зранку 11 травня на веб-ресурсах ЛОДА хакери розмістили привітання "ДНР" з "днем республіки", передає Zaxid.net.

Так, на сайті Львівської облдержадміністрації опубліковано привітання з "днем республіки" та побажання "мирного неба", написані російською мовою.

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Аналогічне привітання хакери розмістили й на сторінці ЛОДА у Twitter. На сторінці адміністрації у Facebook зловмисники встановили логотип свого хакерського угрупування.

На сторінці Львівської облдержадміністрації у Twitter зловмисники також опублікували відео, на якому людина в масці розповідає про "нацистів" в Україні та "обстріли мирних мешканців" на Донбасі.

Нагадаємо, у кінці квітня у Львівській облдержадміністрації заявляли, що офіційний сайт установи (loda.gov.ua) не працював три дні через хакерську атаку.