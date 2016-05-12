На Харківщині чоловік загинув, розбираючи старий артснаряд

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, 11 травня о 18:45 до Лозівського відділу поліції надійшла інформація від фельдшера швидкої допомоги про те, що близько 18:10 у дворі домоволодіння від вибуху невідомого предмету загинув 55-річний чоловік.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу та експерти. Під час огляду вилучено артилерійський снаряд калібру 125 мм, два фрагменти розібраного артилерійського снаряду, його уламки, фрагменти електричної дрилі. За попередніми даними, снаряд, який вибухнув, був часів Другої світової війни.

Вилучене направлено на дослідження. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 264 ККУ (недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів).

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.