Конкуренти Джамали привітали її з перемогою (відео)
03:43, 15 травня 2016Суспільство
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Представники низки країн, що увійшли у кращу десятку за результатами "Євробачення-2016", привітали представницю України Джамалу з перемогою на конкурсі.
REUTERS
Відповідне відео опубліковане на офіційному каналі "Євробачення".
Зокрема, привітала переможницю виконавиця з Австралії Демі Ім, що посіла 2-е місце, Полі Генова з Болгарії, що посіла 4-е місце, представник Франції Амір Хаддад, що посів 6-е місце, вірменка Івета Мукучян, що посіла 7-е місце. Також перемогу Джамали прокоментувала Лаура Тезоро з Бельгії, що посіла 10-ту сходинку.
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