Конкуренти Джамали привітали її з перемогою (відео)

Відповідне відео опубліковане на офіційному каналі "Євробачення".

Зокрема, привітала переможницю виконавиця з Австралії Демі Ім, що посіла 2-е місце, Полі Генова з Болгарії, що посіла 4-е місце, представник Франції Амір Хаддад, що посів 6-е місце, вірменка Івета Мукучян, що посіла 7-е місце. Також перемогу Джамали прокоментувала Лаура Тезоро з Бельгії, що посіла 10-ту сходинку.