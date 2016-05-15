Виконавчий продюсер "Євробачення" впевнений, що Україна зможе гарантувати безпеку на конкурсі 2017 року

Про це Санд заявив сьогодні у Стокгольмі, звертаючись до переможниці музичного конкурсу української співачки Джамали.

"Упевнений, що ти і жителі України подарують нам привітний прийом і зможуть забезпечити нашу безпеку", - наголосив Санд.

Сама Джамала, відповідаючи на питання одного з журналістів про те, чи повинен конкурс пройти в Криму, сказала: "Сподіваюся, "Євробачення" пройде в Україні", передає DW.

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Генеральний директор Європейської спілки мовників (ЕВU), яка організовує конкурс, Інгрід Дельтенре, своєю чергою, пояснила, що організатори конкурсу хочуть надіслати чіткий сигнал, незважаючи на "полярність реакцій в Європі".

"Це сигнал толерантності, відкритості та різноманіття думок", - заявила вона.

Джамала перемогла 61-му пісенному конкурсі "Євробачення", фінал якого відбувся 14 травня. Зі своєю піснею "1944" вона випередила за результатами голосування журі та глядачів представників Австралії та Росії, які посіли відповідно друге та третє місця.