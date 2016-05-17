У Львові сталася масова бійка вірмен з азербайджанцями

Як повідомляє Головне управління поліції у Львівській області, 16 травня близько 16:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про масову бійку, що сталась на одній з львівських вулиць поблизу кафе.

На місце події негайно виїхали правоохоронці. Встановлено, що внаслідок бійки травмовано 6 осіб.

За словами очевидців, участь у бійці брали близько двадцяти чоловіків віком від 25 до 45 років, котрі також застосовували травматичну зброю.

До приїзду поліцейських біля кафе залишились лише травмовані – інші учасники встигли втекти на автомобілі. Усім травмованим надали медичну допомогу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Правоохоронці встановлюють причину конфлікту, особи учасників бійки, а також вживають усіх заходів для їх затримання.

В свою чергу, як повідомляє на своїй сторінці у Facebook Об'єднаний конгрес азербайджанців України, "група вірмен здійснила збройний напад на азербайджанців, в результаті якого 6 азербайджанців були поранені".

За словами голови конгресу Ровшана Тагієва, "вірмени напали на магазин, який належить голові молодіжної організації по Львівській області Шахріяру Раджабову і його братові Магерраму Раджабову, і образили азербайджанців".

"Вони хотіли помститися за масову бійку, що сталася 3 дні тому між азербайджанськими і вірменськими вболівальниками на чемпіонаті Європи з ушу-санда у Львові, в результаті якої вірмени були побиті. Конфлікт спалахнув після того, як на арену винесли прапор сепаратистської "НКР", - повідомляє конгрес азербайджанців.

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