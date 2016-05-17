На Вінниччині маєток Бжозовських стане культурним центром

Як передає прес-служба Вінницької ОДА, нині, через відсутність достатньої кількості учнів, приміщення пустує, відтак постало питання його подальшого використання.

«Ми відкриті до різних проектів, щодо майбутнього цього маєтку. Пріоритетом, звичайно, залишається збереження робочих місць та об’єкта, як пам’ятки архітектури, – зазначив Ігор Івасюк. – Питання збереження будівлі під час зимового періоду вже вирішене: відповідним наказом прийнято рішення щодо введення до штату трьох охоронців, комірника та кочегара і передбачено кошторис на опалення приміщення».

Поляки висловили велике зацікавлення в збереженні автентичної польської пам’ятки. Так, основною робочою версією визначили перетворення маєтку в культурний центр, своєрідну рекреаційну зону, яка дозволить проводити конференції, зібрання, а також, враховуючи історичну значущість місцевості, – виставки, екскурсії.

«Ми хочемо створити майбутнє для об’єкту», – прокоментував рішення Ігор Івасюк.

Наступним кроком до співпраці є визначення кошторису та обсягу капіталовкладень.