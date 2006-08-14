Голова Київської ОДА та посол США обговорили питання інвестицій

Питання співпраці у сфері інвестицій стали предметом переговорів, які провела голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО з послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

Як повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу облдержадміністрації, під час зустрічі В.УЛЬЯНЧЕНКО ознайомила керівника дипмісії США в Україні з основними інвестиційними проектами на Київщині. Зокрема, йшлося про можливу участь американських інвесторів у створенні підприємств аграрного сектору, будівництві вантажного авіаційного терміналу, торговельно-розважального центру.

Сторони також обговорили питання розвитку політичної ситуації в Україні у контексті формування нового уряду.

За попередніми даними, загальний обсяг залучених прямих іноземних інвестицій на Київщині за І півріччя 2006 року становив 736,6 млн. дол. США, що на 37,5% більше відповідного періоду минулого року. За обсягом іноземних інвестицій область посіла третє місце серед регіонів країни (5,7% від загального обсягу інвестицій в Україну).

Зокрема, інвестиції з Нідерландів становили 45%, Сполученого Королівства - 14%, Сполучених Штатів Америки - 8%, Польщі - 6%, Данії - 4%, Німеччини - 4%, Панами - 2,5% та Російської Федерації - 1,5%.

В регіональній структурі за І квартал 2006 року іноземних інвестицій в економіку області найбільша частка припадала на такі райони, як Броварський - 30,3 млн. дол., Обухівський - 12,4 млн. дол., Вишгородський - 7,3 млн. дол., Києво-Святошинський - 0,79 млн. дол., Миронівський - 0,11 млн. дол., Кагарлицький - 0,2 млн. дол.; а також міст Бровари - 4,9 млн. дол., Бориспіль - 0,94 млн. доларів, Васильків - 0,98 млн. дол.

Найбільший приріст іноземного капіталу за І кв. спостерігався у Броварському, Обухівському, Вишгородському районах та у місті Бровари.