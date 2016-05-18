У Львові бухгалтер банку перерахувала на власний рахунок 300 тисяч гривень коштів вкладників

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, бухгалтер-експерт філії банку у Львові від імені клієнтів банку складала та підписувала фіктивні договори щодо віддаленого доступу до їх рахунків через інтернет-програму. Далі, діючи на підставі цих фіктивних договорів та маючи ключі доступу, жінка перераховувала кошти з рахунків клієнтів банку на свій особистий картковий рахунок.

Читайте також"Це не гроші – це прикол": на Львівщині жінці видали в банку пенсію фальшивками

Коли клієнти зверталися у банк для того щоб з’ясувати, на якій підставі з їхніх рахунків були зняті кошти, жінка «перекидала» на ці рахунки кошти інших клієнтів банку та пояснювала ситуацію технічною помилкою.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ, правоохоронці встановили, що у такий спосіб бухгалтер-експерт привласнила кошти вкладників на суму більшу ніж 300 тис. грн. Гроші вона витратила на власні потреби.

Санкція статті передбачає покарання – штраф або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Станом на 18 травня проводяться слідчо-оперативні заходи, встановлюються всі потерпілі внаслідок дій банківської працівниці, а також перевіряється інформація щодо можливого привласнення коштів клієнтів вказаною працівницею, за іншими схемами.