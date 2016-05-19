У Кривому Розі склали присягу 474 патрульних поліцейських

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

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За даними відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, громадський порядок у місті нова поліція підтримуватиме на 70 спецавтомобілях, близько 80 працівників апарату забезпечуватимуть безперебійність роботи патрульних поліцейських.

В урочистих заходах по запуску нової поліції в Кривому Розі взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова Нацполіції Деканоідзе, начальник ГУ НП в Дніпропетровській області Ігор Репешко, представники міської влади.

Середній вік працівників управління патрульної поліції в Кривому Розі складає 27 років, 20% поліцейських - жінки, 336 осіб мають вищу освіту (професійні інженери, медики, програмісти, журналісти, юристи, військові та багато інших спеціалістів в різних галузях). 27 поліцейських є майстрами та кандидатами у майстри спорту з таких дисциплін як карате, важка атлетика, бокс, греко-римська боротьба, легка атлетика, дзюдо, гирьовий спорт, плавання, футбол тощо. Серед нових патрульних - 51 колишній працівник МВС, 40 є учасниками бойових дій в під час проведення антитерористичної операції. Зокрема, є бійці, які більше року воювали на передовій, отримали поранення у боях, були в полоні.

Командиром батальйону патрульної поліції Кривого Рогу призначений Владислав Ткаченко, який обіймав посади в управліннях патрульної поліції Києва та Харкова.