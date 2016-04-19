У Рівному з'явилася патрульна поліція

Про це у своєму Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"193 патрульних Рівного присягнули на вірність Українському народові. З сьогоднішнього вечора спокій мешканців будуть цілодобово охороняти 20 патрульних екіпажів. Кожен з твоїх нових поліцейських, Рівне, витримав колосальний конкурс – 26 чоловік на місце! В ході жорсткого інтенсивного навчання були відраховані ще 100 чоловік. І тільки найбільш мотивовані сьогодні принесли присягу!", - написав Аваков.

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За його словами, середній вік поліцейських – 25 років. Серед них - 26 дівчат, 81% патрульних - з вищою освітою, а 22 пройшли АТО

Аваков також зазначив, що Рівне – 22-й місто, де заступила на службу патрульна поліція.