Гройсман: Україна зможе провести "Євробачення-2017" на високому рівні

Про це Гройсман зауважив в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

"Ми проведемо і забезпечимо проведення "Євробачення" в Україні на високому рівні", - сказав Гройсман.

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Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що пісенний конкурс Євробачення-2017 пройде в Україні, питання про передачу його проведення якійсь іншій країні навіть не обговорюється.