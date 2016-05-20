Гройсман: Україна зможе провести "Євробачення-2017" на високому рівні
00:42, 20 травня 2016Суспільство
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що Україна зможе провести "Євробачення-2017" на високому рівні.
"Євробачення-2017" пройде на високому рівні / pravonavladu.tsn.ua
Про це Гройсман зауважив в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.
"Ми проведемо і забезпечимо проведення "Євробачення" в Україні на високому рівні", - сказав Гройсман.
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Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що пісенний конкурс Євробачення-2017 пройде в Україні, питання про передачу його проведення якійсь іншій країні навіть не обговорюється.
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