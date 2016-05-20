В аеропорту Одеси СБУ вилучила колекцію давньогрецьких монет

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці затримали кур’єра, яка планувала вивезти 29 древніх монет, приховавши їх у косметичних засобах.

Серед них співробітники спецслужби виявили монети Російської імперії та давньогрецьких міст Боспорського царства, віком понад дві тисячі років. Деякі з екземплярів оцінюються нумізматами у більше ніж 1 тисячу доларів.

Після завершення слідства та експертиз монети буде передано до одного з музеїв Одеси.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.