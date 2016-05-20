В аеропорту Одеси СБУ вилучила колекцію давньогрецьких монет
14:15, 20 травня 2016Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України спільно прикордонниками вилучили в Одеському аеропорту колекцію стародавніх монет, які намагалися контрабандно вивезти з України.
В одеському аеропорту вилучили стародавні монети / sbu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці затримали кур’єра, яка планувала вивезти 29 древніх монет, приховавши їх у косметичних засобах.
Серед них співробітники спецслужби виявили монети Російської імперії та давньогрецьких міст Боспорського царства, віком понад дві тисячі років. Деякі з екземплярів оцінюються нумізматами у більше ніж 1 тисячу доларів.
Після завершення слідства та експертиз монети буде передано до одного з музеїв Одеси.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Виявлено монети Російської імперії та давньогрецьких міст Боспорського царства / sbu.gov.ua
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