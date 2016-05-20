Суд Києва дозволив слідчим Генпрокуратури обшукати офіс YouTube в США

"Надати слідчому та членам слідчої групи тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, якою володіє компанія YouTube LLC, що розташована за адресою: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountian View, California, 94043, US., та розміщена на сайті "YouTube" (https://www.youtube.com)", - йдеться в ухвалі від 2 березня, що опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Зазначається, що слідчий може отримати дані користувача, зокрема електронну та IP-адресу, хости, з яких відбувалась реєстрація, який оприлюднив відеозаписи "Як Чоботар пісок продавав серія 1", "Як Чоботар пісок продавав серія 2", "Як Чоботар пісок продавав серія 3".

Нагадаємо, 27 листопада Печерський суд Києва зобов'язав адміністрацію соціальної мережі Facebook надати доступ до штаб-квартир в Менло-Парку та Лондоні.