Український суд вимагає провести обшук в штаб-квартирі Facebook

Відповідне рішення опубліковане в реєстрі, повідомляє ain.

У документі мова йде про кримінальне розслідування справи за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб). Слідчим у ході розслідування потрібно отримати доступ до даних якогось Facebook-аккаунта, вже вилученого з мережі.

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Адміністрацію Facebook зобов'язують надати доступ до речей і документів, які знаходяться у адміністрації мережі за адресами Facebook Inc. 10 Brock Street, NW1 3FG London, United Kindom і 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States. А у випадку, якщо адміністрація мережі відмовиться надати фізичний доступ до документів, які вимагають слідчі, суд може вирішити провести обшук в Facebook, щоб ці документи і речі вилучити.

"Якщо суд таки вирішить провести обшук, то давній фейк про те, що Facebook закривається, може стати жахливою дійсністю. Дуже сподіваємося, що Facebook встигне зробити резервну копію до того, як до нього прийдуть з обшуком", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба з початку року провела 17 планових і 170 позапланових перевірок IT-компаній.