Окупаційна влада Криму примушує заступника голови Меджлісу Чийгоза прийняти російське громадянство

Про це інший заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров повідомив в ефірі одного з телеканалів. За його словами, судові засідання у справі Чийгоза проходять з масовими порушеннями.

Читайте такожЗавтра суд в анексованому Криму розгляне апеляцію на продовження арешту заступника голови Меджлісу Чийгоза«Вчора відбулося засідання суду. Аргументація анітрохи не змінилася. Говорять про те, що Ахтем Чийгоз може залишити межі Криму, тобто втекти від слідства, може впливати на хід слідства, погрожуючи свідкам та іншим учасникам процесу», - зазначив Умеров.

За його словами, на засіданні суду Чийгоз заявив, що його змушують прийняти громадянство РФ.

«На останньому судовому засіданні був такий казус: суд місцевої інстанції повинен проходити в одному з районних судів, але його призначили у «верховному суді» так званий "республіки Крим", і суддя особисто прийняла рішення не привозити підсудного, а організувати його участь через відеозв'язок. Виявляється, за законами РФ, це неприпустимо, й адвокати оскаржили це рішення, і суд перенесли на один день, засідання проходило за участю Ахтема Чийгоза. Він зробив заяву на цьому засіданні, що його примушують прийняти російське громадянство, незважаючи на те, що він відмовляється», - повідомив Умеров.

20 травня суд продовжив термін утримання Чийгоза під вартою до 22 липня. Чийгоз був узятий під варту 29 січня 2015 р.

Чигойзу інкримінують "організацію та участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Ще п'ятьом кримським татарам - Мустафі Дегерменджі, Алі Асанову, Арсену Юнусову, Ескендеру Кантемірову та Ескендеру Емірвалієву - участь у масових заворушеннях. Вони відкидають звинувачення проти себе.