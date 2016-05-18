"Нас не зламати тюрмами і таборами": Чубаров зачитав лист заступника голови Меджлісу із "застінків" ФСБ

Як передає кореспондент УНІАН, Чубаров зачитав лист сьогодні під час мітингу на Майдані Незалежності в Києві з нагоди 72-ї річниці депортації кримськотатарського народу.

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"На долю нашого народу випало багато випробувань, і ми з честю їх проходили. Нас не зламати тюрмами і таборами, не залякати обшуками і арештами, не обдурити за допомогою маріонеток. Крим більше ніколи не буде без кримських татар", - заявив Чийгоз.

За словами Чубарова, вже 18 кримських татар в Криму звинувачуються за нескоєні злочини і «зараз вони перебувають в катівнях і чекають окупаційного суду».

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в будинках кримських татар, мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і внесли його до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

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У Криму під арештом знаходяться ряд кримськотатарських активістів по так званій "справі 26 лютого". Один з них - Чийгоз був затриманий під час допиту в кримському управлінні Слідчого комітету Російської Федерації 29 січня 2015 року "за підозрою в організації і участі в масових заворушеннях". Асанов перебуває під арештом з 15 квітня 2015 року, Дегерменджі - з 7 травня 2015 року.

15 лютого на засіданні т.зв. «Верховного суду Криму» вирішили відправити «справу 26 лютого» на дослідування.

Підсудні в цій справі своєї провини не визнають і вважають цю справу політично мотивованою.

Правозахисний центр «Меморіал» в Росії визнав Чийгоза, Асанова і Дегерменджі політв'язнями.