У трьох містах Луганської області з'явилася патрульна поліція (фото)

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, 18 патрульних екіпажів вийдуть на патрулювання вулиць міста.

У НПУ зазначили, що в урочистому заході взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе, народний депутат України Мустафа Найєм, керівництво Головного управління Національної поліції в Луганській області, представники ЗСУ, силових структур та виконавчої влади.

За словами Авакова, головне завдання поліції – відповідати довірі і сподіванням суспільства.

"Сьогодні ввечері ви вперше вийдете на патрулювання вулиць ваших міст. З цього дня ви будете служити цим людям: там, де потрібно – допомагати, там, де потрібно – бути суворими. Але головне – це забезпечити спокій та порядок", – сказав Аваков.

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Він закликав жителів Сєвєродонецька довіряти новим поліцейським і підтримати їх.

"Довіряйте їм. Допомагайте їм, і вони будуть відповідати вам тим самим", – зазначив міністр, додавши, що незабаром у кількох містах буде оголошено додатковий набір до місцевої поліції.

Северодонецк. На площади приняла присягу Новая патрульная полиция!

Шаг за шагом!

Мариуполь - 30 мая! pic.twitter.com/KbTr0x9hsL — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 22, 2016

За словами Деканоідзе, той факт, що нова патрульна поліція тепер є на Луганщині – це дуже великий труд багатьох людей.

"Це праця нашої команди, яка займалася і займається вже рік. І ми досягли того, що сьогодні в цьому місті, шановні мешканці міста, стоїть нова поліція", – наголосила Деканоідзе.

Глава відомства зазначила, що нова поліція – це не лише "нова форма, нова концепція, красиві машини і мигалки". "Це – абсолютно нові люди, які служать українському народу", – наголосила глава НПУ, закликавши кожного працівника Національної поліції добре подумати, перш ніж вчинити щось недостойне.

"Головне, що ви, я сподіваюся, абсолютно інші. Ви – так, можливо без досвіду, можливо – з помилками, але повинні працювати завжди серцем і мудро", – сказала Деканоідзе.

У Нацполіції зазначили, що набір до лав патрульної поліції Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного розпочався 29 жовтня 2015 року. Служити виявили бажання 1495 кандидатів. Конкурс становив 10 осіб на місце, майже 20% підрозділу – жінки. Серед патрульних – 20 учасників бойових дій в зоні АТО. Обов’язки начальника Управління тимчасово виконуватиме лейтенант поліції Андрій Богуш.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне стали 28-м, 29-м і 30-м містами відповідно, де запрацювала нова патрульна поліція.