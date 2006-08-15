Скрипін знайшов роботу

Відомий журналіст Роман СКРИПІН призначений медіа-директором агентства "РБК-Україна". Журналіст підтвердив цю інформацію агентству УНІАН.

В ефірі телеканалу «Тоніс» Р.СКРИПІН зазначив, що інформагентство «РБК-Україна» має великі види на український ринок. Першочерговим завданням, за його словами, є розвиток інформаційного агентства ділової інформації.

"Сьогодні зарано говорити про створення ділового телевізійного каналу, тому що "РБК-Україна" тільки вчора, можна сказати, вийшов на наш ринок, але на перспективу, безумовно, такі плани є", - сказав Р.СКРИПІН.