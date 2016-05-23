Генсек ООН закликав наполовину скоротити число внутрішніх переселенців до 2030 року

"Ми тут, щоб сформувати інше майбутнє", – заявив Пан Ґі Мун на відкритті дводенного гуманітарного саміту в Стамбулі, передає радіо "Свобода".

Читайте такожПредставництво ЄС закликає Україну забезпечити соцвиплати та пенсії переселенцям

Близько 60 світових лідерів мають взяти участь у саміті, головною темою якого має стати пошук шляхів для допомоги людям, що постраждали від конфліктів і катастроф.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна очікує "чеснішого розподілу тягаря" в питанні біженців.

"Було зроблено занадто багато обіцянок, а потім кошти на фінансування проектів не надходять. Це має закінчитися", – заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У світі внутрішньо переселеними є близько 60 млн людей, ще щонайменше 125 млн – потребують допомоги і захисту.