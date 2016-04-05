ООН виділило 5 мільйонів гривень на підтримку переселенців на Харківщині

Про це йдеться у повідомленні Агентства ООН у справах біженців.

«Багато переселенців в Україні знаходяться у скрутному становищі, змушені щодня боротися за своє виживання. Агентство ООН у справах біженців та «Станція Харків» надають їм підтримку для того, щоб вони могли налагодити своє життя та інтегруватися у місцеві громади. Для цього ми допомагаємо їм знайти роботу, надаємо інформацію та кошти для спільних ініціатив переселенців та місцевих громад для покращення їх співжиття», - сказав голова польового офісу Агентства ООН у справах біженців у Харкові Аслак Сулумсмуен.

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Минулого року в рамках співпраці Агентства та «Станції Харків» було відкрито 4 пункти допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Харківській області (в містах Ізюм, Барвінкове, Куп'янськ-Вузловий і Балаклія), де надавалися інформаційні, правові послуги та психологічна підтримка переселенцям. Також працювали мобільні бригади, які здійснювали виїзди до віддалених місць Харківської області для надання психологічної та юридичної допомоги.

Цього року, окрім продовження роботи вже існуючих центрів у Харкові та області, проект розширять за рахунок нових напрямів.

Зокрема, ініціативні групи переселенців та місцевих мешканців зможуть отримати міні-гранти до 15 тисяч гривень для спільних соціально-важливих проектів. Також у пунктах допомоги будуть надаватися консультації з працевлаштування, професійне навчання та проведення ярмарок вакансій в області. Консультанти із соціальних питань в Харківській області здійснюватимуть супровід випадків до повного вирішення питань. Крім того, проводитимуться юридичні семінари для переселенців, а також тренінги з підвищення рівня професійних навичок волонтерів. У пунктах допомоги переселенці зможуть вільно користатися доступом до мережі інтернет.

Окремим важливим компонентом проекту стане допомога ромським громадам, що проживають на території Харківської області та попередження випадків без громадянства, а також здійснення інформаційних кампаній проти гендерного насильства.

«Це вже другий спільний проект громадської організації «Станція Харків» та Агентства ООН у справах біженців, який став логічним продовженням проекту 2015 року. Саме тоді ми побачили, що спектр допомоги внутрішньо переміщених осіб в області треба розширювати і зараз додали нові напрямки роботи, яких не вистачало раніше. Наприклад, велика увага приділяється набуттю нових професій, саме таких, що за короткий термін навчання зможуть приносити дохід (копірайтер, web-дизайнер, агротренінги в області тощо). До складу мобільних бригад увійшли соціальні консультанти. Одним з напрямків є підтримка ромського населення. Міні-гранти для громади стимулюватимуть мешканців об’єднуватися у спільних інтересах, так як отримати фінансування можуть тільки змішані групи – переселенців та місцевого населення та інше», – прокоментувала координатор проекту «Станція Регіон» Аліса Вєнєвцева.