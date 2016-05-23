Росія перекинула до окупованого Криму винищувачі МіГ-29

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського військового відомства, перебазування здійснюється для участі в конкурсі "Авіадартс-2016".

"Більш як 10 екіпажів винищувачів Міг-29СМТ і винищувачів-бомбардувальників Су-34 Західного військового округу (ЗВО) приступили до перебазування до Криму для участі у всеармійському етапі конкурсу "Авіадартс-2016", - йдеться у повідомленні.

Перебазування винищувальної, бомбардувальної, армійської і штурмової авіації ЗВО завершиться протягом 72 годин. Винищувачі і винищувачі-бомбардувальники здійснять перельоти на відстань понад 1000 км без дозаправки в повітрі за 70 хвилин.

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Заявляється, що конкурс "Авіадартс" являє собою змагання між військовими льотчиками в умінні долати систему ППО умовного противника, вражати наземні цілі з допомогою некерованих ракет, авіаційних гармат і керованих протитанкових ракет.

Конкурс проводиться у два етапи і для різних категорій авіації включає політ за маршрутом і політ на атаку наземної (морської) цілі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року.