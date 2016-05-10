У Кремлі заявили, що Порошенко не отримав привітання від Путіна до Дня Перемоги через "відсутність діалогу"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте – відсутній на належному рівні діалог між керівництвом Росії та керівництвом Грузії, а також відсутній на належному рівні діалог між керівництвом Росії та України", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чому глава російської держави не привітав із Днем Перемоги президентів України та Грузії.

При цьому він заявив, що "Росія ніколи не була ініціатором тих негативних процесів у наших двосторонніх відносинах, які мали місце".

"Росія завжди виступала за добрі відносини зі своїми сусідами й фактично братніми країнами", - сказав він.

За його словами, у випадку з Грузією відома предтеча кризи в двосторонніх відносинах.

"Президент неодноразово говорив, що кризові відносини на міждержавному рівні жодним чином не позначаються на добрих почуттях і добрих традиціях стосовно народів країн, які традиційно нам близькі – це і народ Грузії, і народ України, й інших країн", - сказав він.

8 травня Путін привітав лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також громадян Грузії та України з 71-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

У вітальних посланнях президента Росії наголошується, що День Перемоги є священним святом, яке назавжди залишиться символом героїзму та єднання народів, які відстояли в кровопролитних битвах рідну землю й врятували світ від фашизму.

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Путін особливо відзначив, що не можна допустити перегляду спільної історії, повторення трагічних подій минулого. "Наш спільний обов'язок – дбайливо зберігати світлу пам'ять про полеглих у Великій Вітчизняній війні, всіляко піклуватися про живих ветеранів", - сказав він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях тривають бойові дії.

У 12-й доповіді Моніторингової місії ООН із прав людини, оприлюдненій 9 грудня 2015 року, йдеться, що загальна кількість загиблих під час війни на сході України становить щонайменше 9 тис. 98 осіб і ще майже 21 тис. були поранені.