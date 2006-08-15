Замовника вбивства Валерія Кравченка спіймали у Москві

В Москві спільними зусиллями співробітників української та російської міліції затримано чеченця Абу АРЧАКОВА, якого було оголошено в міжнародний розшук за підозрою в організації замовного вбивства генерального директора акціонерної рибопромислової компанії "Антарктика" Валерія Кравченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра України Володимир ЄВДОКИМОВ.

За його словами, «поставлено остаточну крапку в справі про замовне вбивство Кравченка».

В.ЄВДОКИМОВ також повідомив, що виконавцями цього вбивства були люди, які входили до злочинного угруповання “Васі-бухгалтера”.

Довідка. УНІАН. В.Кравченка було вбито невідомим кілером 22 грудня 2002 року в Одесі. Він керував рибопромисловою компанією "Антарктика" впродовж 1993-2002 років. Компанія була єдиним багатопрофільним підприємством у рибній галузі України.

Рік тому, 5 серпня 2005 року, в Апеляційному суді Одеської області було оголошено вирок виконавцям замовного вбивства В.Кравченка. Четверо уродженців Чернігова, трьох з яких - Сергія БРЮХАНОВА, Олександра ЖЕЛЕЗНЯКА і Олександра КОЧУРА - за сукупністю скоєних злочинів було засуджено до довічного ув`язнення з конфіскацією майна, а Олександра ГОЛОПАПА - до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суддя повідомив, що банда, яка займалася вбивствами на замовлення, була організована в 2002 р. Вбивство В.Кравченка, заявка на яке надійшла восени того ж року, кілери оцінили в 20 тис. доларів США.

Також суддя оголосив, що організатор банди - Геннадій КАТАНОВИЧ - в даний час перебуває в розшуку.