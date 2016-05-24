Апеляційний суд переніс розгляд скарги мера Вишгорода на відсторонення його від посади

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв під час сьогоднішнього засідання.

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На початку судового засідання сторона обвинувачення поінформувала суд, що 20 травня було змінено підсудність справи і визначено її подальше розслідування за Національним антикорупційним бюро України. А тому у прокуратури на даний час немає відповідних повноважень для участі в судовому процесі.

Суд, порадившись на місці, ухвалив рішення перенести розгляд скарги на 1 червня на 12.15, щоб НАБУ мало можливість забезпечити участь своїх представників в судовому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня СБУ заявила про затримання мера Вишгорода, який нібито вимагав хабар у 1 млн євро, та п’ятьох посередників.

За даними правоохоронців, він вимагав хабар від представника будівельної компанії за нерозірвання договору на оренду ділянки та нестворення перешкод під час забудови мікрорайону.

17 квітня Печерський райсуд Києва обрав Момоту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у 5 млн грн. 18 квітня за Момота було внесено заставу і він вийшов із СІЗО.

Пізніше Печерський райсуд задовольнив клопотання прокуратури Київської області про відсторонення Момота від посади мера Вишгорода.

У свою чергу Момот відкидає звинувачення у хабарництві.