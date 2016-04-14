СБУ затримала мера Вишгорода, який вимагав хабар у 1 мільйон євро (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, здирник вимагав 1 мільйон євро від представника однієї з будівельних компаній за нерозірвання договору на оренду земельної ділянки та нестворення перепон під час забудови мікрорайону.

Чотирьох посередників мера правоохоронці затримали у центрі Києва, коли вони перераховували у відділенні одного з банків першу частину хабара у розмірі 200 тисяч євро.

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Ще одного пособника співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області затримали в одному з ресторанів, коли представник забудовника передавав йому документи на майнові права нежитлової нерухомості загальною площею 2 800 квадратних метрів вартістю понад 700 тисяч євро.

Мера міста співробітники СБУ затримали у його службовому кабінеті після передачі грошей та документів.

В свою чергу прокуратура Київської області опубліковала фотографії затримання, на яких у кабінеті висить прапор Вишгорода.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Мером Вишгорода є Олексій Момот, що на виборах 2015 року балотувався від партії "Воля".