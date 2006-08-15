Помер автор Вовка та Зайця з «Ну, постривай!» (фото)

На 84-му році життя помер художник Свєтозар Русаков - один з авторів знаменитого мультфільму «Ну, постривай!», повідомили на кіностудії «Союзмультфільм».

Роботи майстра знає майже все дитяче і доросле населення колишнього СРСР, саме він став одним з авторів образів Вовка і Зайця з «Ну, постривай!». За це 1986 року художник був удостоєний Державної премії СРСР. Русаков узяв участь в роботі над 16 випусками мультфільму.

Свєтозар Русаков народився в квітні 1923 року. Під час війни працював у «Вікнах ТАРС». З 1956 року був художником-постановником на кіностудії «Союзмультфільм». Він відомий за мультфільмами, що ввійшли до золотого фонду мультиплікації. Серед них «Шайбу, Шайбу!», «Казка про Ємелю», «Пригоди Буратіно», «Він попався». Всього за участю Русакова було знято біля півсотні анімаційних фільмів.