Вибух у житловому будинку Одеси: у міській раді розповіли про наслідки події (фото)

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, за уточненими даними, увечері 23 травня під час вибуху в квартирі на 2 поверсі вказаного будинку ударною хвилею повністю зруйновано 8 квартир. Зокрема, пошкоджені конструктивні елементи - плити перекриття. Також вибито вікна в парадних будинку (36 кв. м) і зруйновано 2 балкона.

Також в результаті вибуху ударною хвилею вибило скло в сусідніх будинках: по вул. Посмітного, 25 (216 кв. м) і по вул. Посмітного, 33 (152 кв. м). Крім того, в результаті вибуху постраждало приміщення салону краси, розташоване на 1-му поверсі будинку №20, і 2 автомобілі, які були припарковані у дворі.

"За попередніми даними, вибух стався в результаті витоку побутового газу", - сказали в департаменті.

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У мерії зазначили, що наразі у будинку робітники вже зміцнили підпорами склепіння. "Завезли матеріали, фахівці працюють. Все йде оперативно... Одна сім'я, що залишилася без даху над головою, погодилася переїхати в готель", - зазначили в мерії.

Як повідомляв УНІАН, увечері 23 травня в Приморському районі в Одесі на вулиці Посмітного, 20, стався вибух в житловому 5-поверховому будинку, що призвело до загибелі двох людей, поранень чотирьох, серед яких - 6-річна дівчинка. Влада обіцяє надати потерпілим відповідну матеріальну допомогу.

У регіональному главку Нацполіції повідомили, що можлива причина НС - вибух газового котла, в главку ДСНС заявили, що від газової плити був від'єднаний шланг, який забезпечує надходження газу в квартиру, де сталася надзвичайна подія.