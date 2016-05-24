Вибух у житловому будинку Одеси: опубліковані відео з місця події

На відео видно, що в результаті вибуху і подальшої пожежі постраждали приміщення у кількох квартирах.

До приїзду пожежних вогонь встиг перекинутися на сусідні квартири

Відзначається, що через вибух постраждали шибки в будинках навпроти і автомобілі, які були припарковані поруч.

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Відзначається, що в момент гасіння пожежі і ліквідації його наслідків люди продовжували залишатися у своїх квартирах.

Як повідомляв УНІАН, в Приморському районі Одеси правоохоронці встановлюють обставини вибуху в житловому 5-поверховому будинку, повідомлення про вибух на вулиці Посмітного надійшло в поліцію о 17.45.

"Попередньо 5 постраждалих, 1 загинув. До місця НП ускладнено доступ.... Вибух стався у квартирі, що розташована на 2-му поверсі", - відзначили в міськраді.