У "Кварталі 95" російську перевірку по Зеленському порівняли з фейком про "розіп'ятого хлопчика"

Повідомлення про перевірку щодо популярного українського актора і продюсера Володимира Зеленського є черговою пропагандистською атакою проти України. Про це йдеться в офіційному коментарі студії "Квартал 95".

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Мова йде про повідомлення російського видання "РИА Новости". В ньому було зазначено, що слідчий комітет РФ проводить "комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів", в тому числі перевірку даних про участь Володимира Зеленського у фінансуванні АТО. Також слідчі мають намір вивчити, чи містять його висловлювання "заклики до розв'язування війни на Донбасі". Запит про перевірку стосовно Зеленського на початку березня подали депутати Держдуми РФ Михайло Дегтярьов і Олександр Курдюмов. Вони запідозрили Зеленського у закликах до розв'язування агресивної війни" на виступах перед українськими військовими в районі Маріуполя та Краматорська в 2014.

"Вже вкотре в російських ЗМІ мусується ця безглузда тема. Абсурдність даних "запитів" і "слідчих заходів" обумовлена ще й тим, що з моменту подій, зазначених у даній новині, зокрема факту фінансової допомоги українській армії і виступів на території АТО, пройшло вже більше ніж півтора року. Цей факт наштовхує на думки про те, що приводи для антиукраїнської пропаганди вичерпалися, і повторно піднімаються "заїжджені" теми, з фігуруванням гучних відомих імен, щоб вкотре привернути інтерес до антиукраїнської теми", - йдеться в повідомленні прес-служби студії.

Відзначається, що раніше об'єктом аналогічної спланованою кимось чорної PR-кампанії була Герой України, Народна артистка україни Ада Роговцева.

"До цього в російських ЗМІ активно обговорювався ряд резонансних і гучних, і найчастіше, фейкових тем, з розряду "розіп'ятого у Слов'янську хлопчика". Все це, як усі ми знаємо, – абсурдні інформаційні приводи, метою яких є відволікання уваги російської громадськості від реальних та актуальних проблем у країні. Розцінюємо це як чергову спробу інформаційної чорної PR-кампанії не тільки і не стільки щодо Володимира Зеленського персонально і студії "Квартал 95", але на адресу України і мільйонів українських телевізійних і кіноглядачів", - підсумували у "Кварталі 95".