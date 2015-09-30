Обвинуваченому в "екстремізмі" севастопольцю суд продовжив перебування під вартою на два місяці
Підозрюваному в «екстремістської діяльності» севастопольцю Юрію Ільченку суд продовжив термін перебування під вартою на два місяці.
Про це Крим.Реалії сказав батько Юрія Геннадій Ільченко.
«23 вересня було рішення суду продовжити термін перебування під вартою», – сказав Ільченко-старший. Він не уточнив, який суд прийняв це рішення.
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Геннадій Ільченко сказав, що слідчий вперше дозволив йому побачення з сином, який з початку липня перебуває в Сімферопольському слідчому ізоляторі (СІЗО).
«1 жовтня поїду в перший раз на побачення», – сказав Геннадій Ільченко.
За час перебування сина у СІЗО, він через адвоката двічі передавав йому передачі. За словами батька підозрюваного в екстремізмі, слідчий заявив про намір провести психіатричну експертизу Юрія Ільченка. Для цього підозрюваного планують помістити в стаціонар психіатричної лікарні. Геннадій Ільченко сказав, що експертиза може проходити в лікарні Сімферополі, а також у Краснодарі або в Ростові-на-Дону.
Геннадій Ільченко додав, що у справі сина його допитував слідчий Федеральної служби безпеки Росії. Він не попередив батька про гарантоване російським законодавстві право відмовитися від дачі показань у справі сина.
Як повідомлялося, на початку липня співробітники Федеральної служби безпеки Росії заарештували Юрія Ільченка за підозрою в «екстремістської діяльності». Йому ставлять в провину публікації на його сторінці в мережі Інтернет висловлювань проти анексії Криму і війни на Донбасі, яку ведуть сепаратисти так званих «ДНР» і «ЛНР» за підтримки Росії.