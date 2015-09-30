Обвинуваченому в "екстремізмі" севастопольцю суд продовжив перебування під вартою на два місяці

Про це Крим.Реалії сказав батько Юрія Геннадій Ільченко.

«23 вересня було рішення суду продовжити термін перебування під вартою», – сказав Ільченко-старший. Він не уточнив, який суд прийняв це рішення.

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Геннадій Ільченко сказав, що слідчий вперше дозволив йому побачення з сином, який з початку липня перебуває в Сімферопольському слідчому ізоляторі (СІЗО).

«1 жовтня поїду в перший раз на побачення», – сказав Геннадій Ільченко.

За час перебування сина у СІЗО, він через адвоката двічі передавав йому передачі. За словами батька підозрюваного в екстремізмі, слідчий заявив про намір провести психіатричну експертизу Юрія Ільченка. Для цього підозрюваного планують помістити в стаціонар психіатричної лікарні. Геннадій Ільченко сказав, що експертиза може проходити в лікарні Сімферополі, а також у Краснодарі або в Ростові-на-Дону.

Геннадій Ільченко додав, що у справі сина його допитував слідчий Федеральної служби безпеки Росії. Він не попередив батька про гарантоване російським законодавстві право відмовитися від дачі показань у справі сина.

Як повідомлялося, на початку липня співробітники Федеральної служби безпеки Росії заарештували Юрія Ільченка за підозрою в «екстремістської діяльності». Йому ставлять в провину публікації на його сторінці в мережі Інтернет висловлювань проти анексії Криму і війни на Донбасі, яку ведуть сепаратисти так званих «ДНР» і «ЛНР» за підтримки Росії.