Папа Римський Франциск благословив українських військових (фоторепортаж)
У середу, 25 травня 2016 року, перед початком загальної аудієнції Папа Франциск на площі Святого Петра в Римі привітався з військовиками, котрі брали участь у військовому паломництві до Люрда, та поблагословив їх.
Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на інформаційний ресурс УГКЦ.
Святіший Отець зійшов з панорамного автомобіля, яким він об’їжджав між секторами площу, вітаючи паломників, та підійшов до групи українських військових. Серед них булі ті, які дістали бойові поранення під час виконання завдань у зоні АТО.
Як зазначається у повідомленні, мова йде про учасників 48-го міжнародного військового паломництва до Марійського відпустового центру у Франції, що тривало від 20 до 22 травня.
Участь у прощі щороку беруть військовослужбовці з різних країн світу, молячись за мир.
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Від 1996 року до нього приєдналися військовослужбовці та правоохоронці з України. Уже стало традицією, що по завершенні заходів у Франції військові з України приїжджають на зустріч із Папою.
Нагадаємо, у квітні Папа Франциск ініціював збір католицькими церквами Європи пожертвувань для українців, які постраждали під час конфлікту на Донбасі.