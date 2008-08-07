Голова Верховного суду розкритикував президентський законопроект

Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО заявляє, що президентський законопроект «Про судовий устрій» спрямований не на реалізацію судової реформи, а на “добивання правосуддя, перетворення судів на засіб досягнення особистих політичних та бізнес-інтересів».

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «24» (№168 від 6 серпня 2008 року).

Як підкреслив В.ОНОПЕНКО, у разі ухвалення цього закону буде створена «сумнівна з погляду легітимності законодавча база для відправлення правосуддя». За його словами, в першому читанні законопроекти про судовий устрій і статус суддів були проголосовані 3 квітня 2007 р., тобто під час дії президентського указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. «Тільки це вже повинне зупинити процес прийняття даного проекту, адже правосуддя не може відправлятися на нелегітимній законодавчій основі», - додав В.ОНОПЕНКО.

Він також підкреслив, що законопроект, по-друге, містить ряд положень, які суперечать Конституції, тобто проект передбачає створення неконституційної судової системи.

В.ОНОПЕНКО вважає, що проектом пропонується створення «складної і заплутаної системи судів: дільничних, окружних, апеляційних, вищих». За його словами, в одному обласному центрі можуть бути утворені до восьми різних видів судів, і «як простій людині розібратися в цих джунглях?». Він додав, що при цьому порушується конституційна норма, що передбачає існування загальних судів. «Адже згідно з новим принципом побудови системи судів, має настати суцільна спеціалізація – від до низу верху, а загальні суди як структура розмиваються», - сказав голова ВСУ.

В.ОНОПЕНКО вважає, що в разі прийняття цього законопроекту буде створена система, при якій у багатьох випадках неможливо буде добитися остаточного судового рішення в певному спорі або ж буде два-три різні судові рішення різних вищестоящих інстанцій. Він також додав, що запропонована система судового устрою вимагає «абсолютно необгрунтованих величезних бюджетних витрат». «За приблизними підрахунками Державної судової адміністрації, лише для того, щоб розпочати впроваджувати таку систему, потрібно близько 10 млрд. грн. Де узяти ці кошти, якщо навіть на утримання нинішньої судової системи в бюджеті передбачено в 4 рази менше?», - підкреслив В.ОНОПЕНКО.

За його словами, запропонований проектом порядок призначення суддів на адміністративні посади «породжує залежність голів судів, передбачає їх відданість окремим членам Вищої ради юстиції і чиновникам Секретаріату Президента, необхідність прислухатися до їх прохань і сонетів».

В.ОНОПЕНКО підкреслив, що Верховним судом було розроблено 15 законопроектів, ухвалення яких може істотним чином поліпшити ситуацію в сфері правосуддя. «Але вони, на жаль, не просуваються в бік прийняття. Адже «реформатори» зайняті іншими проблемами: намагаються приборкати суди, взяти їх під контроль, використовувати в своїх інтересах. Переконаний: це їм не вдасться. Шкода лише втраченого часу і зусиль», - сказав голова ВСУ.