Савченко вийшла на свободу на своїх умовах, вона не просила помилування - Фейгін

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Вчорашні події показали, що та стратегія, яка була нами обрана і втілювалася, дала очікуваний результат - Надія Савченко на волі. На волі на умовах, які вона висувала сама. Вона не просила помилування, вона не визнавала вини, вона повернулася додому вільною людиною", - наголосив Полозов.

"Я вважаю, що це, звичайно ж, результат спільної, великий, титанічної, я б сказав, роботи", - сказав Полозов.

Читайте такожАдвокат про звільнення Савченко: українські ЗМІ не усвідомлюють тієї ролі, яку зіграли

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю виплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва. Савченко повернулася до Києва літаком президента України.