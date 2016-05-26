У Кремлі не знають, чи повернуться Александров і Єрофєєв на військову службу, про нагороди теж мова не йде

Про це Пєсков сказав журналістам, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

"Поки не можу сказати. Я не маю інформації з цього приводу, не можу відповісти», - сказав Пєсков.

На запитання, в якому статусі Єрофєєв і Александров перебували в Україні і чи були вони військовослужбовцями РФ, він відповів: «У статусі російських громадян».

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«Неодноразово заявлялося Міноборони, нашими представниками, що вони не були військовослужбовцями РФ», - сказав прес-секретар президента РФ.

При цьому він не зміг дати відповідь на запитання УНІАН, чи повернуться Єрофєєв і Александров на військову службу. «Цього я не знаю, це треба у наших військових запитати, це не питання, яке входить у компетенцію Кремля», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Голосіївський районний суд Києва 18 квітня засудив затриманих на Донбасі Єрофєєва і Александрова до 14 років позбавлення волі кожного.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про їх помилування.

25 травня відбувся обмін Єрофєєва і Александрова на незаконно засуджену у РФ українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко.

Того самого дня Порошенко вручив Савченко орден «Золота зірка Героя України». Указ про присвоєння їй звання «Герой України» було підписано 2 березня 2015 року.