Звільнення Савченко з російського полону двічі зривалося - Фейгін

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції в Києві.

Читайте такожФейгін про долю російських спецпризначенців: залишаться живими, але про них не згадуватимуть публічно

«12 квітня ми очікували, що все відбудеться (звільнення Савченко - УНІАН). Потім був якийсь рух перед днем народження Савченко - 11 травня, але теж нічого не сталося», - сказав Фейгін.

При цьому він підкреслив, що головним і для адвокатів, і для їх підзахисної було звільнення Савченко, а який спосіб при цьому був би застосований - не важливо. У теж час Фейгін зазначив, що указ про помилування Савченко президентом Росії Володимиром Путіним є прецедентом, оскільки на відміну від України в Російській Федерації не існує закону про помилування, а ця процедура виконується за допомогою президентського указу.

Також адвокат Савченко запевнив, що готовий взятися за захист будь-якого громадянина України, який також, як і Савченко, притягується до відповідальності на території РФ з надуманих мотивів і потребує захисту.

«Ми візьмемося за будь-кого, хто цього потребуватиме», - зазначив Фейгін.