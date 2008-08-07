У західній Україні залишаються підтопленими 323 житлові будинки

Станом на 7.00 7 серпня в шести областях західного регіону України (Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Тернопільській, які постраждали унаслідок стихійного лиха (дуже сильні дощі, що призвели до різкого підняття рівнів води у ріках Карпатського басейну) залишаються підтопленими 12 населених пунктів і 323 житлові будинки.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, продовжується виконання другого етапу ліквідації надзвичайної ситуації - проведення відновлювальних робіт: відкачування води з підтоплених будинків та криниць, розчищення доріг та проїздів. Санітарно-епідеміологічною службою здійснюється постійний контроль за епідеміологічною обстановкою. Населення інформується про поточну обстановку та заходи, що вживаються для її нормалізації.

Авіацією МНС та Міноборони протягом минулої доби здійснено 34 польоти, перевезено 127 осіб (медичні працівники, хворі, бригади фахівців тощо) та 13,6 т вантажу.

Державною гідрометеорологічною службою МНС забезпечено цілодобовий контроль рівнів води на річках, що дає змогу своєчасно реагувати на негативні зміни оперативної обстановки.

Всього до робіт залучено 10 тис. 484 чол. та 2 тис. 180 од. техніки сил цивільного захисту, МВС та Міноборони, у тому числі від МНС: 6 тис. 225 чол., 1 тис. 555 од. автомобільної та спеціальної техніки і 69 од. інженерної техніки.