Кабмін підрахував торговельний баланс на наступний рік

Кабінет Міністрів прогнозує позитивне сальдо торговельного балансу за підсумками 2007 року на рівні 163 млн. грн. Про це йдеться в затвердженому урядом Прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2007 рік, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Уряд прогнозує експорт товарів і послуг на рівні 54 млрд. 179 млн. дол. (Зростання порівняно з 2006 роком – 12,1%), імпорт товарів і послуг на рівні 54 млрд. 016 млн. дол. (зростання порівняно з 2006 роком – 7,3%).

Довідка УНІАН. В Україні у червні 2006 року експорт товарів порівняно з червнем 2005 року зріс на 17,4% і становив 3 млрд. 321,5 млн. дол., імпорт – на 12,7%, до 3 млрд. 609,9 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у червні зросло на 11% і за січень-червень 2006 року становило 2 млрд. 919,4 млн. дол. (у січні-червні 2005 року позитивне сальдо досягало 397,2 млн. дол.).

Експорт товарів за січень-червень ц.р. становив 17 млрд. 363,2 млн. дол., імпорт - 20 млрд. 282,6 млн. дол. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, цього року експорт зріс на 2,1%, імпорт збільшився на 22,1%.