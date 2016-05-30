Луценко запевняє, що всі, хто вбивав людей на Майдані, будуть засуджені "очно або заочно"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час першої прес-конференції на посаді.

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За словами Луценка, ключовим завданням департаменту спецрозслідувань на чолі із Сергієм Горбатюком є покарання "тих, хто розкрадав країну, тобто організоване злочинне угрупування часів Януковича, хто репресував опозицію, хто бив, а потім і вбивав людей на Майдані".

"Завдяки новоприйнятому закону сьогодні є можливість розпочати і заочне засудження осіб, які підозрюються по певних справах. Сергій Горбатюк отримав завдання підготувати та пройти усю процедуру заочного засудження по розстрілах на Майдані. Зараз два епізоди цієї справи слухаються у Святошинському суді міста Києва. Усі решта справ, по яких підозрювані та обвинувачені знаходяться поза межами території України, ховаються на окупованих територіях або в РФ, ми пройдемо процедуру заочного засудження», - заявив Луценко.

«Усі, хто вбивав людей на Майдані, або очно в Україні, або заочно, тут в Україні, (будуть) засуджені до термінів, які встановить справедливий суд», - запевнив генпрокурор.