Луценко запевняє, що всі, хто вбивав людей на Майдані, будуть засуджені "очно або заочно"
Генеральний рокурор Юрій Луценко запевняє, що всі, хто вбивав людей на Майдані, будуть засуджені "очно або заочно".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час першої прес-конференції на посаді.
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За словами Луценка, ключовим завданням департаменту спецрозслідувань на чолі із Сергієм Горбатюком є покарання "тих, хто розкрадав країну, тобто організоване злочинне угрупування часів Януковича, хто репресував опозицію, хто бив, а потім і вбивав людей на Майдані".
"Завдяки новоприйнятому закону сьогодні є можливість розпочати і заочне засудження осіб, які підозрюються по певних справах. Сергій Горбатюк отримав завдання підготувати та пройти усю процедуру заочного засудження по розстрілах на Майдані. Зараз два епізоди цієї справи слухаються у Святошинському суді міста Києва. Усі решта справ, по яких підозрювані та обвинувачені знаходяться поза межами території України, ховаються на окупованих територіях або в РФ, ми пройдемо процедуру заочного засудження», - заявив Луценко.
«Усі, хто вбивав людей на Майдані, або очно в Україні, або заочно, тут в Україні, (будуть) засуджені до термінів, які встановить справедливий суд», - запевнив генпрокурор.