"Безвізові" сподівання українців: у Єврокомісії чекають, коли запрацює Нацагентство з протидії корупції

ЄС не відкладатиме ведення безвізового режиму з Україною. Про це глава Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявив в інтерв'ю Hromadske.tv.

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"Звісно Європейська Рада та європейські країні зараз працюють над механізмами запобігання нелегальній і надмірній імміграції до Європейського Союзу. Але ці питання не пов'язані безпосередньо з Україною. Бо це загальний інструмент країн Європейського Союзу. Оцінка Європейської Комісії та наших експертів така, що всі положення (Плану дій з візової лібералізації) були (Україною) виконані. Ми ще чекаємо на те, щоб Національне агентство з питань протидії корупції практично почало працювати. Але це вже останній елемент усіх тих заходів, які Україна вже виконала", - сказав Томбінський.

"Зараз нам потрібно, щоб європейські лідери прийняли це рішення. І я впевнений, це рішення відповідатиме тому, що було озвучено лідерами Європейського Союзу на адресу України. Тобто що це буде негайно і ніхто не буде це відкладати в часі", - додав він.

Як повідомлялося, 20 квітня Європейська комісія прийняла законодавчу ініціативу внести Україну до списку країн з безвізовим режимом у візове законодавство і передала цю ініціативу Раді ЄС та Європарламенту для подальшого обговорення і прийняття рішення.

20 травня міністри внутрішніх справ країн ЄС узгодили свою позицію щодо так званого механізму екстреного зупинення безвізового режиму з третіми країнами.

За інформацією іноземних ЗМІ, у той же день міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв заявив, що питання надання Євросоюзом безвізового режиму для України не буде розглядатися найближчим часом.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що "ніяких нових рішень щодо візової лібералізації" не буде прийнято до затвердження механізму швидкої зупинки безвізового режиму.

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Разом з тим 20 травня глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що введення ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.