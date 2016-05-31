П’ятий парад близнят у Хмельницькому відзначили рекордом (фоторепортаж)

Як зазначає місцеве видання vsim.ua, близнята пройшли колоною центральною вулицею міста до майданчика біля кінотеатру імені Шевченка.

Цього року хмельничани встановили рекорд - в одному місці зібралось 88 пар двійнят, тоді як минулого року на парад прийшло близько 50 пар близнюків.

Як повідомляв УНІАН, на День Києва у столиці пройшов мегамарш вишиванок.