П’ятий парад близнят у Хмельницькому відзначили рекордом (фоторепортаж)
17:27, 31 травня 2016Суспільство
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У Хмельницькому сьогодні вже вп’яте відбувся парад близнят. У ньому взяли участь як і зовсім маленькі двійнята, так і школярі старших класів і студенти.
У Хмельницькому відбувся парад близнят 2016 / Фото УНІАН
Як зазначає місцеве видання vsim.ua, близнята пройшли колоною центральною вулицею міста до майданчика біля кінотеатру імені Шевченка.
Цього року хмельничани встановили рекорд - в одному місці зібралось 88 пар двійнят, тоді як минулого року на парад прийшло близько 50 пар близнюків.
Як повідомляв УНІАН, на День Києва у столиці пройшов мегамарш вишиванок.
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