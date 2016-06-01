В Міносвіти назвали три гостро дефіцитні спеціальності на ринку праці України

Як передає кореспондент УНІАН, на парламентських слуханнях “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу країни: проблеми та шляхи вирішення” вона повідомила про запуск пілотного проекту з модернізації професійно-технічної освіти.

За словами Гриневич, до кінця 2016 року визначено три пріоритети з спеціальностей.

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“У нас є гостро дефіцитні спеціальності на ринку праці: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, монтажник санітарно-технічних систем та устаткування і майстер з пошиття швейних виробів. Ця спеціальність буде організована на базі трьох - швачка, кравець і закрійник”, - зазначила міністр.

Як повідомляв УНІАН, Гриневич пояснила значення модернізації змісту освіти як одного з пріоритетних завдань міністерства.