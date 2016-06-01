У Дніпропетровській області діти загиблих бійців АТО отримають сертифікати на безкоштовне лікування і навчання

Такий подарунок до Дня захисту дітей підготували приватні підприємці області, передає ІА «МІСТ-ДНІПРО».

"Підприємці області підготували подарунки до Дня захисту дітей. Хлопчикам і дівчаткам із сімей загиблих бійців АТО, а також тих, хто отримав важкі поранення в боях, вручать сертифікати на безкоштовні медичні та освітні послуги", - сказав перший заступник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Олег Кужман.

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Діти зможуть обстежуватися і пройти лікування в шести клініках області.

Василь Міщук, який працює стоматологом в одній з цих медустанов, сказав, що сам пройшов АТО. "Там мені доводилося закривати очі своїм побратимам. Вони були справжніми патріотами, які до останнього боролися за незалежність нашої країни. Майже у кожного з них були сім'ї, діти. Сьогодні хочеться просто підтримати сім'ї героїв, хоча б так їх віддячити".

Також діти з сімей учасників АТО зможуть пройти безкоштовні навчальні тренінги. Вони допоможуть визначитися з майбутньою спеціальністю.

Сертифікати отримають понад 160 дітей.