В Україні буде спекотно

Завтра, 10 серпня, в Україні очікується спекотна переважно без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, короткочасні дощі очікуються у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів 18-21°, у східних областях місцями 6-10°; вдень 25-30°, на півдні та сході місцями до 32°, у західних та північних областях 21-26°.

11-12 серпня утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму та Приазов`ї переважно вдень окремі невеликі короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 12-17° (11 серпня у західних областях місцями 8-10°), у південній частині 15-20°, вдень 27-32°, у західних (крім Закарпаття), а 11 серпня і у північних областях 24-29°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

13-14 серпня очікується суха спекотна погода з температурою вночі 14-19°, вдень 29-34°; південній та східній частині вночі 17-23°, вдень 30-36°.

Завтра у Києві та області невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

11-12 серпня без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 11 серпня 24-29°, 12 серпня 27-32°.

13-14 серпня у столиці та області без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.