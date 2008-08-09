МЗС просить українців утриматись від поїздок до Грузії

Міністерство закордонних справ України просить українців утриматись від поїздок до Грузії у зв’язку з бойовими діями на території цієї країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Українським автоперевізникам та судновласникам міністерство рекомендує не направляти в даний час до Грузії транспортні засоби та судна.

МЗС України звертається до українських громадян, які потрапили в скрутне становище на території Грузії, з проханням терміново зв`язатися з Посольством України в Грузії (телефони: +99532311454, +99532311161), Консульським агентством України в Батумі (тел.: +99522231600).

Як повідомлялося, грузинські війська в ніч на 8 серпня розпочали операцію з відновлення юрисдикції Грузії на території колишньої Південноосетинської автономної області Грузії. Російська сторона розцінила дії грузинської армії як вторгнення і розпочала дії у відповідь, ввівши в регіон свої сили. По ряду населених пунктів Грузії за останні два дні нанесені авіаудари російською військовою авіацією.