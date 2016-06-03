Українські громадські діячі закликали Польщу не експлуатувати болючі питання на догоду Росії
Українські видатні політичні, релігійні і громадські діячі закликають польську владу не ухвалювати жодних декларацій, які можуть бути використані проти Польщі та України.
Про це йдеться у зверненні Ініціативної групи "Першого грудня", яке підписали Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Верховний архиєпископ ЦГКЦ Святослав Шевчук, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" В’ячеслав Брюховецький, громадсько-політичний діяч Дмитро Павличко, академік Мирослав Попович, президенти Леонід Кравчук, Віктор Ющенко та інші.
"Закликаємо наших союзників, польське державне керівництво та парламентаріїв, зупинити будь-яку незважену політичну декларацію, схвалення якої не вгамує біль, а лише дозволить нашим спільним ворогам використати його проти Польщі та України. Не маймо сумніву: вороже тавро буде поставлено на обидві спільноти", - наголошується у зверненні.
Підписанти зазначають, що в історії взаємостосунків українців і поляків є багато братніх сторінок і водночас кривавих потрясінь: "Серед них особливим болем і для України, і для Польщі залишається трагедія Волині і польсько-українського конфлікту в роки Другої Світової війни, в проваллі якого було знищено тисячі невинних братів і сестер".
"Просимо прощення і рівною мірою прощаємо злочини і кривди, вчинені щодо нас, – це єдина духовна формула, що повинна бути мотивом кожного українського і польського серця, яке прагне миру й порозуміння", - йдеться у документі.
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"Доки житимуть наші народи, доти нам болітимуть рани історії. Але житимуть наші народи лише тоді, якщо, попри минуле, навчимося ставитися один до одного як рівні побратими", - підкреслюють автори звернення.
Вони наголошують, що Київ і Варшава – це стратегічна східна опора всієї Європи.
"Маємо усвідомити, що приклад нашого взаємного порозуміння здатен стати зразком для всього європейського простору", - йдеться у документі.
"Сучасна війна Росії проти України ще більше зблизила наші народи. Воюючи проти України, Москва веде також наступ проти Польщі і всього вільного світу. Сьогодні нагадуємо про це з особливою тривогою, аби застерегти політиків обох держав від мови ненависті й ворожнечі, яка може підмінити християнські почуття прощення і порозуміння", - підкреслюється у зверненні.
"Приймімо, нарешті, один одного і думкою, і серцем. Найважливішим пам’ятником нашим націям стануть не локальні пантеони, а простягнуті один одному руки", - наголошується у документі.