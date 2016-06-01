Міністр оборони Польщі заявив, що агресію Росії можна стримати одним батальйоном НАТО

Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, повідомляє РБК з посиланням на Defense News.

За словами міністра, Польща хотіла б розмістити на своїй території «батальйон з невеликим». При цьому він не зміг уточнити, про яке точно кількості військових йде мова, оскільки чисельність даного підрозділу знаходиться в стадії обговорення, і остаточне рішення буде прийнято після саміту НАТО, який пройде в липні в Варшаві.

Defence News відзначає, що в американській армії чисельність одного батальйону зазвичай становить від 300 до 800 військовослужбовців.

НАТО збирається розмістити чотири батальйони швидкого реагування в Польщі і три прибалтійських членів альянсу. Вони будуть там перебувати на ротаційній основі. Загальна чисельність становитиме приблизно 4 тис. людей.

По одному батальйону обіцяли надати Великобританія, Німеччина і США. Раніше США хотіли виставити два батальйони, але потім відмовилися від цієї ідеї. У НАТО продовжується обговорення, хто з членів альянсу надасть необхідну кількість військовослужбовців.

Виступаючи у Польщі 30 травня, генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг пообіцяв підтримати розміщення військ альянсу на польській землі. «Дозвольте мені бути ясним: у Польщі буде більше військ НАТО після варшавського саміту», - сказав він.

14 травня в Польщі почалося будівництво бази системи протиракетної оборони США. Президент Росії Володимир Путін заявив, що їх поява загрожує безпеці Росії, і Москва прийме відповідні заходи. У МЗС Польщі заявили, що «Путін чудово знає» про відсутність загрози Росії із боку ПРО.