Міністр оборони Польщі заявив, що агресію Росії можна стримати одним батальйоном НАТО
Приблизно одного батальйону сил швидкого реагування НАТО, розміщеного на території Польщі, буде достатньо для стримування Росії.
Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, повідомляє РБК з посиланням на Defense News.
За словами міністра, Польща хотіла б розмістити на своїй території «батальйон з невеликим». При цьому він не зміг уточнити, про яке точно кількості військових йде мова, оскільки чисельність даного підрозділу знаходиться в стадії обговорення, і остаточне рішення буде прийнято після саміту НАТО, який пройде в липні в Варшаві.
Defence News відзначає, що в американській армії чисельність одного батальйону зазвичай становить від 300 до 800 військовослужбовців.
НАТО збирається розмістити чотири батальйони швидкого реагування в Польщі і три прибалтійських членів альянсу. Вони будуть там перебувати на ротаційній основі. Загальна чисельність становитиме приблизно 4 тис. людей.
По одному батальйону обіцяли надати Великобританія, Німеччина і США. Раніше США хотіли виставити два батальйони, але потім відмовилися від цієї ідеї. У НАТО продовжується обговорення, хто з членів альянсу надасть необхідну кількість військовослужбовців.
Виступаючи у Польщі 30 травня, генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг пообіцяв підтримати розміщення військ альянсу на польській землі. «Дозвольте мені бути ясним: у Польщі буде більше військ НАТО після варшавського саміту», - сказав він.
14 травня в Польщі почалося будівництво бази системи протиракетної оборони США. Президент Росії Володимир Путін заявив, що їх поява загрожує безпеці Росії, і Москва прийме відповідні заходи. У МЗС Польщі заявили, що «Путін чудово знає» про відсутність загрози Росії із боку ПРО.