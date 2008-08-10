Яценюк перевіряє в Криму, як прийняли дітей із затоплених районів
15:34, 10 серпня 2008Суспільство
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"Допомога має бути не лише грошима..."
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відвідує санаторії Криму, де відпочивають діти із затоплених районів Закарпаття.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, голова ВР ознайомився з умовами проживання дітей із постраждалих від повені регіонів.
«Допомога має бути не лише грошима, не лише тими мільярдами, які були перераховані в фонд постраждалим від повені. Ми зробимо все можливе, щоб ці декілька днів, протягом яких діти перебуватимуть у Криму, залишились як яскраві та позитивні спогади для людей, які пережили трагедію», - сказав під час зустрічі А.ЯЦЕНЮК.
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